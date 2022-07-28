В Хызы найдены боеприпасы

В Хызы найдены боеприпасы.

В Хызы найдены боеприпасы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что на горячую линию МЧС 112 поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории села Агдере.

На основании полученной информации на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Саперы при осмотре места происшествия обнаружили 1 боеголовку ракеты 9м22с “Град” и 1 авиабомбу TAB-50, годную для боевого применения.

На место происшествия также были привлечены сотрудники войск гражданской обороны МЧС и Агентства по разминированию Азербайджана (АНАМА).

Снаряды были изъяты и утилизированы специалистами мобильной группы.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.