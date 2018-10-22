В Хырдалане 39-летнего мужчину убили в парке

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Абшерон. 22 октября. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан убит 39-летний мужчина.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, проживающий по адресу: 27-й квартал, дом 2, квартира 9 города Хырдалан Абшеронского района Рамиз Расим оглу Гусейнов 1979 г.р. был убит неизвестным в парке. Мужчине нанесли ножевое ранение. Он скончался от потери большого объема крови.
Имя убийцы и мотив преступления пока неизвестны.
По факту в Абшеронской районной прокуратуре ведется расследование.
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