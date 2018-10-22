В Хырдалане 39-летнего мужчину убили в парке

Абшерон. 22 октября. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан убит 39-летний мужчина.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, проживающий по адресу: 27-й квартал, дом 2, квартира 9 города Хырдалан Абшеронского района Рамиз Расим оглу Гусейнов 1979 г.р. был убит неизвестным в парке. Мужчине нанесли ножевое ранение. Он скончался от потери большого объема крови.

Имя убийцы и мотив преступления пока неизвестны.



По факту в Абшеронской районной прокуратуре ведется расследование.