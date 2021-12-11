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В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами боеприпасы

В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами боеприпасы 10:43 На территории Ходжавендского района на местности под названием Учтепа, закрепленной за сотрудниками Лачинского районного отдела полиции, на брошенных армянами военных позициях обнаружено большое количество боеприпасов.
Происшествия
11 декабря 2021 г. 11:14
В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами боеприпасы

На территории Ходжавендского района на местности под названием Учтепе, закрепленной за сотрудниками Лачинского районного отдела полиции, на брошенных армянами военных позициях обнаружено большое количество боеприпасов.

Об этом сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

За прошедший год сотрудниками Лачинской полиции были обнаружены 13 пулеметов, 3 автомата, 3 винтовки, 3 гранатомета, 30 ручных гранат, 1 РПГ-18 "Муха", 1 ЗРК "Игла", 1 минометная установка, 80 гранатометов, 93 ящика, 13200 патронов различного калибра, 105 противотанковых и противопехотных мин и 6 других взрывных устройств.

Обнаруженные боеприпасы были переданы по назначению.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocavənddə ermənilərin atıb qaçdıqları xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

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