В Ходжалы из обнаруженного массового захоронения извлечены останки еще одного ребенка

Из обнаруженного в Ходжалы массового захоронения были извлечены останки еще одного несовершеннолетнего.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
На указанной территории сегодня были обнаружены останки еще одного несовершеннолетнего, тем самым установлено, что человеческие останки, найденные при раскопках вблизи бывшей ковровой фабрики, принадлежат как минимум 5 лицам (из них 2 несовершеннолетних).
В настоящее время продолжается осмотр территории с целью полного выявления захороненных здесь человеческих останков.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.