​В Хырдалане задержан вооруженный мужчина

Сотрудники Управления полиции Абшеронского района на основе поступившей информации провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали человека, незаконного хранившего оружие и боеприпасы в своем доме.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе операции был задержан житель города Хырдалан, ранее судимый Самиг Рагимов. В результате обыска в его доме оперативники обнаружили револьвер марки "Марголин" и два патрона к нему.
В отношении Самига Рагимова возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, он был задержан и привлечен к следствию. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.