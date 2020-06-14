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В Хырдалане задержан вооруженный мужчина

​В Хырдалане задержан вооруженный мужчина

Самиг Рагимов

Сотрудники Управления полиции Абшеронского района на основе поступившей информации провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали человека, незаконного хранившего оружие и боеприпасы в своем доме.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе операции был задержан житель города Хырдалан, ранее судимый Самиг Рагимов. В результате обыска в его доме оперативники обнаружили револьвер марки "Марголин" и два патрона к нему.

В отношении Самига Рагимова возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, он был задержан и привлечен к следствию. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста. 

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