​В Хырдалане задержан вооруженный мужчина

Самиг Рагимов https://report.az/storage/news/489134c2e3167dd7a904f10a6963a402/c277806b-5c22-4266-84e7-80ac3588ad89_292.jpg

Сотрудники Управления полиции Абшеронского района на основе поступившей информации провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали человека, незаконного хранившего оружие и боеприпасы в своем доме.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе операции был задержан житель города Хырдалан, ранее судимый Самиг Рагимов. В результате обыска в его доме оперативники обнаружили револьвер марки "Марголин" и два патрона к нему.

В отношении Самига Рагимова возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, он был задержан и привлечен к следствию. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.