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    В Гяндже занимавшиеся разбоем лица изнасиловали женщину

    Мужчины угрожали ей отверткой

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Гяндже женщину изнасиловали, пригрозив ей отверткой.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, в ночь на 28 декабря на территории Гянджи трое неизвестных избили жителя Шемкирского района Чобана Бахрамзаде и отняли у него 550 манатов и мобильный телефон.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Кяпязского РУП, были задержаны подозреваемые в преступлении жители Гянджи Ровшан Мамедтагиев и ранее судимые Рамин Набиев и Арастун Имамвердиев.

    В результате расследования выяснилось, что в ту же ночь они насильно усадили в принадлежащий Ровшану Мамедтагиеву автомобиль "ВАЗ-2017" некую К.А., и, пригрозив женщине, изнасиловали ее, а также отняли 60 манатов и золотое кольцо.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Кяпязское РУП проводит расследование. 

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