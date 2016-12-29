В Гяндже занимавшиеся разбоем лица изнасиловали женщину

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Гяндже женщину изнасиловали, пригрозив ей отверткой.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, в ночь на 28 декабря на территории Гянджи трое неизвестных избили жителя Шемкирского района Чобана Бахрамзаде и отняли у него 550 манатов и мобильный телефон.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Кяпязского РУП, были задержаны подозреваемые в преступлении жители Гянджи Ровшан Мамедтагиев и ранее судимые Рамин Набиев и Арастун Имамвердиев.
В результате расследования выяснилось, что в ту же ночь они насильно усадили в принадлежащий Ровшану Мамедтагиеву автомобиль "ВАЗ-2017" некую К.А., и, пригрозив женщине, изнасиловали ее, а также отняли 60 манатов и золотое кольцо.
По факту возбуждено уголовное дело.
Кяпязское РУП проводит расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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