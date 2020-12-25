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В Гяндже выявлено работавшее в нарушение карантина кафе

В Гяндже выявлено работавшее в нарушение карантина кафе По факту продолжается разбирательство
Происшествия
25 декабря 2020 г. 10:39
В Гяндже выявлено работавшее в нарушение карантина кафе

Сотрудники Главного управления полиции города Гянджи и находящихся в его подчинении органов продолжают принимать меры по обеспечению правил особого карантинного режима, введенного оперативным штабом при Кабинете министров.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Низаминского районного управления полиции во время несения службы на административной территории выявили тайно работавшее кафе.

Помимо владельца кафе Шахида Гаджиева, были задержаны также посетители заведения. Задержанные доставлены в отдел полиции, в их отношении приняты предусмотренные законом меры.

По факту продолжается разбирательство.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə karantin rejimini pozan kafe aşkarlandı

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