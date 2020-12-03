В Гяндже полиция провела рейды, оштрафованы нарушители карантина 

В связи с карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции, в Гяндже усилены контрольно-профилактические меры.
Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники Главного управления полиции города Гянджи провели рейды в общественном транспорте и местах скопления людей.
Сотрудники полиции провели профилактические беседы с гражданами, объяснив важность использования масок и соблюдения социальной дистанции.
В отношении нарушителей применяются взыскания и иные дисциплинарные меры.