В Гяндже полиция провела рейды, оштрафованы нарушители карантина

В отношении нарушителей применяются взыскания и иные дисциплинарные меры

В связи с карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции, в Гяндже усилены контрольно-профилактические меры.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники Главного управления полиции города Гянджи провели рейды в общественном транспорте и местах скопления людей.

Сотрудники полиции провели профилактические беседы с гражданами, объяснив важность использования масок и соблюдения социальной дистанции.

В отношении нарушителей применяются взыскания и иные дисциплинарные меры.