В Гусарском районе задержан чиновник, вымогавший взятки у сельчан

В Гусарском районе арестован сотрудник службы лесного хозяйства, подозреваемый в систематическом вымогательстве денег у сельских жителей.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, уголовное дело возбуждено на основании многочисленных жалоб граждан.

Следствие установило, что лесной инспектор лесничества Хиль при 5-м региональном центре Лесного хозяйства Службы развития лесов при Минэкологии Захид Абуев, занимая эту должность с 2016 по апрель 2025 года, злоупотреблял служебными полномочиями и превышал свои должностные обязанности. По данным следствия, он неоднократно вымогал у жителей сел Кириг, Джибир и Ладжат деньги и другие ценности, угрожая сообщить о якобы допущенных ими нарушениях в лесничество или соответствующие органы.

На основании собранных доказательств Захиду Абуеву предъявлены обвинения по статьям 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями), 309.1 (превышение должностных полномочий), 311.3.2 и 311.3.4 (вымогательство и получение взятки неоднократно) УК АР. Решением Гусарского районного суда в отношении Абуева избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие по делу продолжается.