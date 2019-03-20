В грузинском селе обнаружили труп молодого азербайджанца

27-летний азербайджанец был найден мертвым в автомобиле «Мерседес» в селе Садахлы Марнеульского района Грузии.
Причиной смерти стало самоубийство – молодой человек застрелился, передает грузинское бюро Report. Его имя не называется. При этом не исключается, что он был убит.
Тело жители села обнаружили утром и сообщили в полицию.
Убийство азербайджанского молодого человека является не исключается.
По факту полиция Грузии возбудило уголовное дело по статье "самоубийство".
Cəmilə BabayevaАвтор новости