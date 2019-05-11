В Грузии отпустили задержанных во время инцидента с полицией азербайджанцев

Задержанные во время инцидента с полицейским патрулем вечером 9 мая в селе Габал грузинского района Лагодехи 4 азербайджанца минувшим днем были освобождены.

Как сообщает грузинское бюро Report, представитель посольства Азербайджана в Грузии отправился в село Габал и ознакомился с ситуацией.

В посольстве сообщили, что данный вопрос уже решен и наши соотечественники без применения какого-либо штрафа, отпущены на свободу.

Было отмечено, что посольство всегда держит в центре внимания вопросы, волнующие живущих в Грузии азербайджанцев.