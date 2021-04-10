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В Геранбое пресекли проведение свадебного торжества

В Геранбое пресекли проведение свадебного торжества Сотрудники Геранбойского районного отдела полиции предотвратили проведение свадебной церемонии
Происшествия
10 апреля 2021 г. 20:54
В Геранбое пресекли проведение свадебного торжества

Сотрудники Геранбойского районного отдела полиции предотвратили проведение свадебной церемонии.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, поступила информация о свадебной церемонии в поселке Гызылгаджилы.

При осмотре данного адреса, правоохранительными органами были выявлены нарушения санитарно-гигиенических и карантинных правил. Гражданам были разъяснены установленные правила карантина, в соответствии с требованием закона в отношении организаторов церемонии приняты соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке Goranboyda toy mərasimin keçirilməsinin qarşısı alınıb

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