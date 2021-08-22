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В Гедабеке нарушители правил дорожного движения привлечены к ответственности

В Гедабеке нарушители правил дорожного движения привлечены к ответственности Сотрудники Управления Государственной дорожной полиции Гедабекского района продолжают осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения правил стоянки и остановки на улицах и проспектах района.
Происшествия
22 августа 2021 г. 11:39
В Гедабеке нарушители правил дорожного движения привлечены к ответственности

Сотрудники Управления Государственной дорожной полиции Гедабекского района продолжают осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения правил стоянки и остановки на улицах и проспектах района.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, полицейские провели просветительские беседы с водителями транспортных средств, нарушающими правила парковки, стоянки и остановки в разных частях района, а также занимающих автобусные остановки и тротуары.

В отношении 17 водителей, грубо нарушивших правила остановки и парковки, составлены административные протоколы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGədəbəydə 17 sürücü barəsində inzibati protokollar tərtib olunub

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