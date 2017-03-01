В Газахе задержан мужчина, убивший гадалку в Баку

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Газахском районе задержано лицо, совершившее убийство женщины в Баку.

Как сообщает Report, задержан житель Газахского района Намиг Векилов, задушивший Анжелику Морозову, надев на ее голову пакет, в поселке Говсан Сураханского района г. Баку.

По факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (преднамеренное убийство), следствие продолжается.

Отмечается, что убитая была гадалкой.

Напомним, что тело женщины с надетым на голову целлофановым пакетом было обнаружено несколько дней назад в поселке Говсан. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов при осмотре трупа обнаружили, что женщина была убита путем удушения. В ходе расследования была установлена личность убитой. Ею оказалась Морозова Анжелика Васильевна 1963 г.р.