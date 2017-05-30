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    В Газахе пьяный директор школы учинил аварию, 2 пострадавших

    Инцидент произошел в селе Ханлыглар© Report.az

    Газах. 30 мая. REPORT.AZ/ В Газахе директор сельской средней школы, будучи за рулем, совершил аварию. 

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Ханлыглар.

    Директор средней школы села Боюк Джафарли Фазил Гумбат оглу Алмазов, управляющий автомобилем марки "ВАЗ-2106", столкнулся со встречным автомобилем марки "ВАЗ". В результате директор школы и один из пассажиров автомобиля получили тяжелые травмы.

    Они были доставлены в Газахский районный лечебно-диагностический центр. Состояние обоих пострадавших, помещенных в отделение травматологии после оказания медицинской помощи врачами, среднетяжелое.

    По предварительной версии, причиной аварии стало управление директором автомобиля в нетрезвом состоянии.

    По факту в Газахском районном отделении полиции ведется расследование.

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