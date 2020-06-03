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В Газахе обнаружен артиллерийский снаряд

​В Газахе обнаружен артиллерийский снаряд

Из call-центра "102" МВД Азербайджана в Агентство (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда в селе Чайлы Газахского района.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с региональными сотрудниками Газахского городского управления полиции и министерства здравоохранения сразу же выехала на место происшествия.

Специалисты Агентства и Управления полиции провели обследование на данной территории.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, был обнаружен 85-мм артиллерийский снаряд (O-365). В целях обезвреживания, снаряд доставлен на центральный полигон.

Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория в 200 кв.м. Других опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.

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