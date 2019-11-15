В Гахе произошла авария, есть пострадавший - ФОТО - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

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*** 19:21
В Гахе произошла авария.
Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП отмечено сегодня вечером на пролегающем через село Амирджан отрезке автомобильной дороги Гораган-Гах.
В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2109" и "ВАЗ-21011" водитель автомобиля "ВАЗ-2109", житель гахского села Алмалы Гияс Джума оглу Юсифов 1969 г.р. получил травмы различной степени тяжести.
Он помещен в Гахскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости