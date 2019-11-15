В Гахе произошла авария, есть пострадавший - ФОТО - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

В Гахе произошла авария, есть пострадавший

15 ноября, 2019 21:52

© Report https://report.az/storage/news/9c76be07d472f7492039cc0870c269ca/1a939ec1-7cbc-4542-8cbb-e87ae33db71b_292.jpg Добавлено видео *** 19:21 В Гахе произошла авария. Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП отмечено сегодня вечером на пролегающем через село Амирджан отрезке автомобильной дороги Гораган-Гах. В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2109" и "ВАЗ-21011" водитель автомобиля "ВАЗ-2109", житель гахского села Алмалы Гияс Джума оглу Юсифов 1969 г.р. получил травмы различной степени тяжести. Он помещен в Гахскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.

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