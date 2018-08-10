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    В Гахе лесная полоса защищена от пожара

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Гахе сгорело 100 га скошенного зернового поля.  

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям. 

    Лесная полоса защищена от пожара. Пламя потушено пожарными бригадами. 

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