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В Гаджигабуле автомобиль слетел в овраг, двое пострадали

В Гаджигабуле автомобиль слетел в овраг, двое пострадали В результате дорожно-транспортного происшествия в Гаджигабуле пострадали муж и жена.
Происшествия
27 августа 2022 г. 23:10
В Гаджигабуле автомобиль слетел в овраг, двое пострадали

В результате дорожно-транспортного происшествия в Гаджигабуле пострадали муж и жена.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел вечером в селе Агаджанлы.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, и машина слетела в овраг. В результате жители села Абдинов Ильхам Ибад оглу 1984 года рождения и его жена, Абдинова Гульнар Амирхановна 1986 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Ширванскую центральную городскую больницу.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda avtomobil dərəyə aşıb, ər-arvad xəsarət alıb

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