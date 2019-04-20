​В Габале произошло ДТП: есть погибший и раненые

В Габалинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает ширванское бюро Report, происшествие произошло на территории села Бунут, на 55 км-е дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.

Автомобиль марки “BMW”, направляющийся в направлении Габалы, столкнулся с «ВАЗ-2106». В результате аварии, водитель “BMW” скончался. В машине находились жители Баку – 1995 года рождения Османлы Илькин Гейдар оглу, 1995-го года рождения Наджафзаде Руслан Айдын оглу и 1996-го года рождения Набиев Эльчин Яшар оглу. Получившие различные ранения пассажиры были доставлены в Габалинский лечебно-диагностический центр.

По факту ведётся расследование.