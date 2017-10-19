В Евлахе произошла цепная авария, есть пострадавший

Евлах. 18 октября. REPORT.AZ/ Следовавший по маршруту Мингячевир-Халдан пассажирский автобус попал в аварию на территории Евлаха.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел вчера вечером на территории села Акшам.

Микроавтобус марки "Форд" пытался уйти от внезапно выехавшего ему навстречу трактора. Ударивший микроавтобус в заднюю часть автомобиль марки "Мерседес" стал причиной столкновения микроавтобуса и трактора. Пострадавший в результате водитель "Форда" Эльшан Гараев был госпитализирован.

В микроавтобусе, совершающем регулярные пассажирские перевозки между Мингячевиром и селом Халдан Евлахского района, пассажиров не было. Незадолго до ДТП совершивший свой последний рейс водитель высадил на остановке всех пассажиров.

По факту ведется расследование.