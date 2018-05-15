В Евлахе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

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Евлах. 15 мая. REPORT.AZ/ В Евлахском районе, водитель автомобиля марки Mercedes-Benz, потеряв управление за рулем, выехал на железнодорожные рельсы, в результате чего машина перевернулась.

Как сообщает западное бюро Report, направлявшийся из Мингячевира в сторону Евлаха водитель автомобиля марки Mercedes-Benz на территории "Станции Мингячевир" попытался переехать на противоположную полосу через железнодорожные рельсы.

Потеряв управление, водитель врезался в установленные вдоль рельсов железные барьеры, в результате чего автомобиль перевернулся. Находившаяся в автомобиле пассажирка, жительница бардинского села Гаратепе Мина Самед гызы Гасымова 1951 г.р. получила травмы различной степени тяжести. Женщина госпитализирована.

Травмы водителя оказались незначительными. Ему на месте была оказана амбулаторная помощь.

По факту ведется расследование.