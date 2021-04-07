О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Евлахе на директора школы заведено уголовное дело

В Евлахе на директора школы заведено уголовное дело Дело передано на рассмотрение в Евлахский районный суд
Происшествия
7 апреля 2021 г. 15:06
В Евлахе на директора школы заведено уголовное дело
0 : 00
0 : 00

В Евлахской районной прокуратуре по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело в связи с фактом присвоения в 2014-2020 годы бюджетных средств Бекировым Бабеком Низами оглу, работавшим на должности директора полной средней школы села Акшам Евлахского районного отдела образования.

Об этом Report сообщили в Евлахской районной прокуратуре.

По информации, расследование выявило обоснованные подозрения, что Бабек Бекиров не удалял имена освобожденных от работы сотрудников из зарплатных ведомостей школы и в течение 5 лет обналичивал и присваивал переводимые на банковские карты этих лиц средства, совершил служебный подлог, в целом присвоил 10 тысяч манатов бюджетных средств.

На основе собранных по делу доказательств были предъявлены окончательные обвинения по статьям 179.2 (присвоение или растрата с использованием своего служебного положения), 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР, дело передано на рассмотрение в Евлахский районный суд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məktəb direktoruna cinayət işi açılıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi