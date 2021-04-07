В Евлахе на директора школы заведено уголовное дело

Дело передано на рассмотрение в Евлахский районный суд

В Евлахской районной прокуратуре по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело в связи с фактом присвоения в 2014-2020 годы бюджетных средств Бекировым Бабеком Низами оглу, работавшим на должности директора полной средней школы села Акшам Евлахского районного отдела образования.

Об этом Report сообщили в Евлахской районной прокуратуре.

По информации, расследование выявило обоснованные подозрения, что Бабек Бекиров не удалял имена освобожденных от работы сотрудников из зарплатных ведомостей школы и в течение 5 лет обналичивал и присваивал переводимые на банковские карты этих лиц средства, совершил служебный подлог, в целом присвоил 10 тысяч манатов бюджетных средств.

На основе собранных по делу доказательств были предъявлены окончательные обвинения по статьям 179.2 (присвоение или растрата с использованием своего служебного положения), 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР, дело передано на рассмотрение в Евлахский районный суд.