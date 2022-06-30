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В Евлахе бывший заключенный ранил полицейского

В Евлахе бывший заключенный ранил полицейского В Евлахском районе Азербайджана ранен сотрудник полиции.
Происшествия
30 июня 2022 г. 10:16
В Евлахе бывший заключенный ранил полицейского

В Евлахском районе Азербайджана ранен сотрудник полиции.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, на основании поступившей в районное отделение полиции информации о культивации растений с наркотическим содержанием на территории села Гаджиселли Евлахского района сотрудники полиции выехали на указанную территорию.

Во время задержания ранее судимый житель села Роял Исмаилов, занимавшийся выращиванием наркотикосодержащих растений, ранил сотрудника полиции режущим предметом.

Правоохранители обнаружили и изъяли 50 кустов конопли.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Yevlaxda əməliyyat zamanı polisə xəsarət yetirilib

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