В этом году за взятку возбуждены уголовные дела в отношении 14 лиц

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ За первое полугодие этого года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики для рассмотрения в соответствующие суды направлено 103 уголовных дел в отношении 133 должностных лиц, работающих в государственном и частном секторах.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления, заместитель Генерального прокурора Кямран Алиев на пресс-конференции с участием представителей СМИ и НПО в связи с проделанной работой Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в течении первого полугодия 2017 года в области борьбы с коррупцией.

"Уголовные дела в отношении 54-х лиц связаны с присвоением и растратой путем использования служебного положения, 27 дел в отношении 34 человек с мошенничеством, используя служебное положение, 14 дел в отношении 19 человек с злоупотреблением должностными полномочиями, 3 дела в отношении 3 лиц с взяточничеством (пассивное взяточничество), 5 дел в отношении 11 лиц с дачей взятки (активное взяточничество), 4 дела в отношении 4 лиц с должностным подлогом, 2 дела в отношении 2 человек с присвоением полномочий должностного лица, 2 дела в отношении 2 человек с подделкой официальных документов, предоставляющих юридические права в целях незаконного использования, незаконное изготовление и использование, 3 дела в отношении 3 человек с незаконным проникновением в компьютерную систему и остальные по другим уголовным делам", - добавил К.Алиев.

Он отметил, что на этапе предварительного расследования уголовных дел, направленных в суды, по 12.804.958 манатов нанесенного ущерба обеспечена выплата 3.612.243 манатов или 28,2%, также для обеспечения выплаты остального ущерба наряду с наложением ареста на имущество приняты иные меры, предусмотренные законом.

К. Алиев отметил, что за отчетный период, начальником Главного управления, его заместителями, начальниками отделов и управлений, прокурорами управления Организационного и информационного обеспечения был обеспечен прием в общей сложности 872 граждан.