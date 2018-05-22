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    В Джалилабаде пьяного пешехода сбил автомобиль

    © "Report"

    Джалилабад. 22 мая. REPORT.AZ/ Вечером в Джалилабадском районе произошло ДТП с пешеходом.

    Как сообщает аранское бюро Report, на проспекте Г.Алиева автомобиль марки "Mercedes" сбил пытавшегося перейти дорогу пешехода.

    Пешеход был доставлен в Центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. Им является проживающий по адресу ул. Саттархана Гусейнов Джаббар Тарверди оглы 1978 г.р. 

    По предварительной информации, пытавшийся перейти дорогу пешеход был в нетрезвом состоянии.

    По факту ведется расследование.

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