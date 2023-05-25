В Джалилабаде несовершеннолетняя скончалась после укуса бешеной собаки

Стали известны подробности смерти несовершеннолетней, которую укусила бешеная собака в Джалилабадском районе. Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел 3 мая на улице Р.Насирова в городе Джалилабад. 11-летняя Зульфия Рзаева, возвраща

Стали известны подробности смерти несовершеннолетней, которую укусила бешеная собака в Джалилабадском районе.



Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел 3 мая на улице Р.Насирова в городе Джалилабад.



11-летняя Зульфия Рзаева, возвращаясь домой из магазина, увидела, как на ее сестру напала бродячая собака.



Она пришла на помощь младшей сестры, но сама подверглась нападению собаки и получила многочисленные травмы.



Позже З.Рзаева была доставлена в Джалилабадскую центральную районную больницу, где ей сделали прививку от бешенства и зашили раны.



Впоследcвие состояние девочки ухудшилось и она была доставлена в одну из столичных клиник, но врачам не удалось спасти ее жизнь.



Она была похоронена в родном селе Асадли Джалилабадского района.