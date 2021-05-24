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В ДТП на территории столицы тяжело пострадали 4 человека

В ДТП на территории столицы тяжело пострадали 4 человека В Хазарском районе столицы произошла дорожная авария
Происшествия
24 мая 2021 г. 23:29
В ДТП на территории столицы тяжело пострадали 4 человека

В Хазарском районе столицы произошла дорожная авария.

Как передает Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадала Вердиханова Айсель Шахин гызы 1991 года рождения, Алиева Минара Вафадар гызы 1957 года рождения и ее внук, Исмаилзаде Бейряк Анар оглу 1957 года рождения, а также Мамедова Саадат Муса гызы 1973 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в больницу в карете скорой помощи. У А.Вердихановой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у М.Алиевой – ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму, у Б.Исмаилзаде – закрытую черепно-мозговую травму, а у С.Мамедовой – перелом левой голени и ушиб грудной клетки. Все пострадавшие помещены в реанимацию.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ağır yol qəzasında 4 nəfər xəsarət aldı

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