В ДТП на территории столицы тяжело пострадали 4 человека

В Хазарском районе столицы произошла дорожная авария

В Хазарском районе столицы произошла дорожная авария.

Как передает Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадала Вердиханова Айсель Шахин гызы 1991 года рождения, Алиева Минара Вафадар гызы 1957 года рождения и ее внук, Исмаилзаде Бейряк Анар оглу 1957 года рождения, а также Мамедова Саадат Муса гызы 1973 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в больницу в карете скорой помощи. У А.Вердихановой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у М.Алиевой – ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму, у Б.Исмаилзаде – закрытую черепно-мозговую травму, а у С.Мамедовой – перелом левой голени и ушиб грудной клетки. Все пострадавшие помещены в реанимацию.