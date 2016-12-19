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    В больнице в Баку сын врача нанес себе ножевые ранения

    По факту ведется расследование

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В столичной больнице 19-летний парень нанес себе ножевые ранения.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Клинической психиатрической больнице №2.

    Ф.М. 1997 г.р. был доставлен в расположенную на проспекте З.Буньядова, 48 Наримановского района Клиническую психиатрическую больницу №2. 19-летний парень пытался совершить суицид, нанеся себе два ножевых ранения. С тяжелыми травмами он был помещен в Городскую клиническую больницу №1.

    По словам близких Ф.М., он неоднократно спорил с матерью, и женщина решила поместить его в Клиническую психиатрическую больницу.

    Мать Ф.М. является врачом скорой и неотложной медицинской помощи.

    По факту ведется расследование. 

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