В больнице в Баку сын врача нанес себе ножевые ранения

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В столичной больнице 19-летний парень нанес себе ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Клинической психиатрической больнице №2.

Ф.М. 1997 г.р. был доставлен в расположенную на проспекте З.Буньядова, 48 Наримановского района Клиническую психиатрическую больницу №2. 19-летний парень пытался совершить суицид, нанеся себе два ножевых ранения. С тяжелыми травмами он был помещен в Городскую клиническую больницу №1.

По словам близких Ф.М., он неоднократно спорил с матерью, и женщина решила поместить его в Клиническую психиатрическую больницу.

Мать Ф.М. является врачом скорой и неотложной медицинской помощи.

По факту ведется расследование.