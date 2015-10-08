Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Барселоне задержан азербайджанец, разыскиваемый по красной линии Интерпола.

Как сообщает Report, ведутся работы по экстрадиции в Азербайджан Велиева Акбера Магомед оглу, разыскиваемого по двум статьям Уголовного кодекса.

Отметим, что в отношении А.Велиева возбуждено уголовное дело по статьям 225 (нарушение правил пожарной безопасности) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана. Он был объявлен в розыск по красной линии Интерпола.

Суд над А.Велиевым состоится в Азербайджане.