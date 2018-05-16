В Барде трактор столкнулся с пассажирским поездом - ФОТО

Барда. 16 мая. REPORT.AZ/ Трактор столкнулся в Барде с пассажирским поездом.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории села Гасангая.

Согласно информации, трактор с прицепом оказался на пути следования поезда. Водитель, видимо, не успел пересечь линию железных дорог, что привело к столкновению с проезжавшим поездом.

В результате аварии водитель трактора лишился обеих ног. Его личность пока не удалось установить. Он на машине скорой помощи был доставлен в больницу. Также пока не известно, есть ли пострадавшие среди пассажиров.