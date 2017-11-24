В Барде произошла авария, есть пострадавшие

Барда. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Барде произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает карабахское бюро Report, авария зарегистрирована в селе Зюмюрхан.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки Opel Vectra, житель бардинского села Ени Дашкенд Абдулла Магеррам оглу Алиев врезался во встречный "ВАЗ-2106", за рулем которого находился Видади Магеррам оглу Губбетов.

В результате ДТП оба автомобиля съехали с дороги и перевернулись.

Водитель "ВАЗ-2106" получил травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.