В Барде произошел прорыв Верхне-карабахского канала, затоплены две деревни

На участке Верхне-карабахского канала, проходящем по территории Бардинского района, произошел прорыв.

На участке Верхне-карабахского канала, проходящем по территории Бардинского района, произошел прорыв.

По данным карабахского бюро Report, инцидент произошел на участке канала, проходящем по территории сел Араблар и Гарагоюнлу.

Вода, протекающая по каналу под давлением, затопила часть этих деревень.

Как сообщили Report в МЧС, в результате обрушения части плотины произошло затопление прилегающих территорий.

В связи с этим силы Карабахского и Гянджинского региональных центров МЧС, Государственной противопожарной службы и Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах были немедленно привлечены на территорию для принятия необходимых мер безопасности, проинформированы соответствующие государственные органы.

В настоящее время ведутся соответствующие работы по предотвращению затопления.