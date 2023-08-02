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В Барде произошел прорыв Верхне-карабахского канала, затоплены две деревни

В Барде произошел прорыв Верхне-карабахского канала, затоплены две деревни На участке Верхне-карабахского канала, проходящем по территории Бардинского района, произошел прорыв.
Происшествия
2 августа 2023 г. 18:27
В Барде произошел прорыв Верхне-карабахского канала, затоплены две деревни

На участке Верхне-карабахского канала, проходящем по территории Бардинского района, произошел прорыв.

По данным карабахского бюро Report, инцидент произошел на участке канала, проходящем по территории сел Араблар и Гарагоюнлу.

Вода, протекающая по каналу под давлением, затопила часть этих деревень.

Как сообщили Report в МЧС, в результате обрушения части плотины произошло затопление прилегающих территорий.

В связи с этим силы Карабахского и Гянджинского региональных центров МЧС, Государственной противопожарной службы и Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах были немедленно привлечены на территорию для принятия необходимых мер безопасности, проинформированы соответствующие государственные органы.

В настоящее время ведутся соответствующие работы по предотвращению затопления.

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