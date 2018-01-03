В Барде четыре человека госпитализированы с диагнозом отравление

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В Барде отравились трое взрослых и один ребенок.

Как передает карабахское бюро Report, проживающие по адресу ул. Гянджа, город Барда, 24- летняя Алиева Тюркан Фарид гызы, 30-летний Алиев Альзамин Щюкюр оглы, 4- летний Ализаде Дюнямин Альзамин оглы, а также проживающая в селе Гарадаглы Ахмедова Гюльнар Фирдовси гызы были госпитализированы в Центральную районную Больницу с признаками отравления.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.