В Балакяне задержаны подозреваемые в совершении серии краж - ФОТО

В Балакянское районное управление полиции время от времени поступали жалобы о краже различных продуктов питания, сигарет и алкоголя из магазинов, расположенных в селах Талалар и Сарыбулаг.

Как передает северо-западное бюро Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, на основании полученных обращений в результате проведенных полицией расследований и обысков были выявлены лица, совершившие кражи. Выяснилось, что это были жители села Талалар Балакянского района, ранее осужденный 24-летний Тофиг Гаджиев, 27-летний Туран Шиндиев и житель села Газма Мурад Ахмедов. Их задержали и доставили в полицейский участок в качестве подозреваемых. Расследование показало, что мужчины спрятали похищенные сигареты и алкоголь в доме друга Тофига Гаджиева жителя села Талалар Турала Зохорова.

В рамках операции, обыск был продолжен в доме, где проживал Т.Зохорова. Были найдены и изъяты в качестве вещественных доказательств различные марки сигарет, украденных из дома названными лицами, и саженцы конопли. Т.Зохоров также был задержан в качестве подозреваемого.