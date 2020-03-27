В Балакяне задержан наркобарон по прозвищу "Витька" - ФОТО

В результате операции, проведенной Балакянским районным отделом полиции, был задержан ранее осужденный за незаконный оборот наркотиков житель села Гуллар Балакянского района Видади Амралиев по прозвищу "Витька".

Как передает северо-западное бюро Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, во время осмотра у него было обнаружено более 115 г сушеной марихуаны и 5,27 г семян конопли.

В рамках операции, обыск был продолжен в доме, где проживал В.Амралиев. Были обнаружены и изъяты: марихуана общим весом 7 кг 50 г, 104 г конопли, электронные весы, 19 патронов.