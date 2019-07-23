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В Балакене задержаны члены наркобанды

В Балакене задержаны члены наркобанды

Органы внутренних дел продолжают мероприятия по задержанию наркодельцов. 

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате очередной операции, проведенной сотрудниками Балакенского РОП, на территории лесного массива в селе Герекли были выявлены 900 кустов конопли. 

Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, коноплю выращивали жители села - Эшгин и Натиг Дибировы, Анар Умаров, Октай Гюлюев, Араз Гулиев, Расим Халилов, а также житель города Балакен Натик Дибиров. По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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