В Балакене задержаны члены наркобанды

Органы внутренних дел продолжают мероприятия по задержанию наркодельцов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате очередной операции, проведенной сотрудниками Балакенского РОП, на территории лесного массива в селе Герекли были выявлены 900 кустов конопли.

Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, коноплю выращивали жители села - Эшгин и Натиг Дибировы, Анар Умаров, Октай Гюлюев, Араз Гулиев, Расим Халилов, а также житель города Балакен Натик Дибиров. По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.