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    В Баку жестоко избили мужчину и его сына

    Нападавшие задержаны

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе мужчина и его сын были избиты тупым предметом в своей квартире. 

    Как сообщает Report, на улице Явера Алиева в поселке Бакиханова неизвестные избили тупым предметом Рагимова Али Гусейн оглу (1959 г.р.) и его сына 31-летнего Рагимова Орхана. На помощь пришли соседи. Мужчина и его сын с тяжелыми травмами были госпитализированы. 

    Нападавшие задержаны.

    По данному факту в 13-м отделении полиции Сабунчинского районного управления полиции проводится расследование. 

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