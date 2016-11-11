В Баку жестоко избили мужчину и его сына

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе мужчина и его сын были избиты тупым предметом в своей квартире.

Как сообщает Report, на улице Явера Алиева в поселке Бакиханова неизвестные избили тупым предметом Рагимова Али Гусейн оглу (1959 г.р.) и его сына 31-летнего Рагимова Орхана. На помощь пришли соседи. Мужчина и его сын с тяжелыми травмами были госпитализированы.

Нападавшие задержаны.

По данному факту в 13-м отделении полиции Сабунчинского районного управления полиции проводится расследование.