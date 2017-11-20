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    В Баку женщина выбросилась из окна пятого этажа, позже скончалась в больнице

    Несмотря на усилия врачей, через два дня она скончалась в отделении реанимации

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Баку выбросившаяся из окна пятого этажа женщина позже скончалась в больнице.

    Как передает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе.

    В результате у нее сломались обе пяточные кости. Пострадавшая была доставлена в клинический медицинский центр №1. Несмотря на усилия врачей, через два дня она скончалась в отделении реанимации.

    По факту, возбуждено уголовно дело по статье 125 УК (доведения себя до самоубийства)

    Факт расследуется.

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