В Баку завершилось судебное следствие по уголовному делу иранского врача

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении граждан Ирана Джахани Хивея Хамида Мохаммада и Гахремани Хафеза Хабиби, обвиняемых в незаконном ввозе в страну лекарственных и косметических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева было завершено судебное следствие.

Прокурор попросил у суда времени для выступления.

Очередное заседание суда назначено на 13 июля.

Отметим, что гражданин Иран Джахани Хивей Мохаммад долгое время живет в Азербайджане и работал врачом-хирургом в госпитале Госкомтаможни. На подготовительном заседании он был арестован в зале суда.

Во время обыска в его доме было найдено большое количество незарегистрированных и незадекларированных лекарственных и косметических средств (ботокс) неизвестного происхождения, которое он вместе с подельником доставлял в Азербайджан и продавал различным людям.