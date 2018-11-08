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    В Баку завершилось судебное следствие по делу ученого, ударившего супругу ножом

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Азера Гадирова, обвиняемого в попытке убийства супруги.  

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова объявили о завершении судебного следствия. 

    Гособвинитель попросил у суда время для выступления. 

    Очередное заседание суда назначено на 15 ноября. 

    Согласно обвинительному акту, на почве конфликта А.Гадиров нанес супруге Аиде Гадировой ножевое ранение в шею. 

    Врачам удалось спасти женщину. 

    Против А.Гадирова выдвинуто обвинение по ст. 29, 120.1 (попытка умышленного убийства) УК. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. 

    На суде А.Гадиров заявил, что не считает себя виновным по объявленному обвинению. 

    В своих показаниях он отметил, что ранил супругу нечаянно. 

    Напомним, что А.Гадиров окончил Азербайджанский государственный педагогический институт, является кандидатом физико-математических наук, доцентом. Он был ведущим научным сотрудником в Институте геологии и геофизики НАНА. 

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