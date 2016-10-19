В Баку закручивающий лампу мужчина упал и получил тяжелые телесные повреждения

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Баку 45-летний мужчина упал на кусок стекла во время закручивания лампы у себя в квартире.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в поселке Шувялан Хазарского района. Житель поселка Нуриев Сахиб 1971 года рождения менял электрическую лампу в люстре. Он упал по неосторожности на кусок стекла на полу. В результате С.Нуриев получил телесные повреждения в живот.

Раненый госпитализирован в Городскую клиническую больницу №3. Он прооперирован, его состояние оценивается как средне-тяжелое.