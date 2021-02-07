В Баку задержаны участники и организаторы свадьбы

В одном из ресторанов на территории столицы задержали желающих провести свадьбу.

В одном из ресторанов на территории столицы задержали желающих провести свадьбу.

Как сообщает Report, сотрудники МВД предотвратили проведение свадебной церемонии в ресторане, находящийся на территории Ясамальского района.

Согласно информации, организаторы и около 70 человек были задержаны за не соблюдения правил карантинного режима.

В настоящее время в отношении лиц, нарушивших карантин, принимаются меры в рамках закона.

Из отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД подтвердили факт Report.