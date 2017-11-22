В Баку задержаны лица, торгующие наркотиками и оружием

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудниками органов внутренних дел проведена очередная операция по борьбе с преступностью. В результате были задержаны лица, торгующие огнестрельным оружием, боеприпасами и наркотическими веществами.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о наличии огнестрельного оружия у жителя Хатаинского района Зульфугара Джафарова. В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в Главное управление. При обыске у З. Джафарова были обнаружены и изъяты пистолет марки "Беретта" и три патрона.

В результате очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления, задержан мужчина, торгующий наркотиками.

Житель столицы Зия Агаев был задержан сотрудниками полиции на территории Низаминского района при попытке реализации за 6 тыс. манатов 1 кг марихуаны.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.