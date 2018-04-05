Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Баку задержаны лица, совершившие грабеж и разбой.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, обратившийся в Call-центр "102" МВД гражданин заявил, что ночью на территории Насиминского района столицы неизвестные насильно отняли у него деньги.

В связи с инцидентом сотрудниками 22-го отделения полиции были приняты незамедлительные меры. В ходе расследований выяснилось, что в радиусе пяти часов неизвестные отняли на улице Р.Рзы у жителя Баку Э.Аскерова 2100 манатов и часы.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления полиции города Баку и 22-го отделения полиции были установлены и задержаны двое подозреваемых - ранее судимые житель Кельбаджарского района Джамаледдин Азизов и житель Евлахского района Фарид Новрузлу.

По факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Кроме того, обратившийся в 15-е отделение полиции Сабунчинского РУП житель поселка Мухаммедлы Т.Гашимов заявил, что в тот же день был избит на территории поселка четырьмя неизвестными лицами, которые угрожая ножом, отняли у него 3 000 манатов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции, по "горячим следам" были задержаны подозреваемые - жители Баку Джаваншир Ширинов, Гамид Аллахвердиев, Мурад Алиев и ранее судимый Джейхун Исмаилов.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 181 УК.

Сабунчинское РУП ведет расследование.