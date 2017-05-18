В Баку задержана группа фальшивомонетчиков

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел провели очередную успешную операцию по предотвращению изготовления и выпуска в оборот фальшивых купюр, а также обнаружения лиц, допускающих подобное правонарушение.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате операций, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции на основе поступившей информации, были задержаны в качестве подозреваемых житель Баку ранее судимый Афган Нагиев и житель поселка Шабран Сархан Мамедов.

При обыске у них в целом были обнаружены и изъяты 4 фальшивые купюры номиналом 50 манатов и 4 фальшивые купюры номиналом 20 манатов, в том числе 0,439 г героина. Задержанные сообщили, что фальшивые купюры были переданы им неким Вюсалом с целью перепродажи.

В продолженных сотрудниками Хатаинского РУП операциях был установлен и задержан житель поселка Ени Сураханы Вюсал Джумшудов, изготовивший и передавший А. Нагиеву и С. Мамедову фальшивые купюры.

В месте его проживания было обнаружено и изъято специальное оборудование для изготовления фальшивых денег, крупная сумма фальшивых денег, предназначенная, по словам задержанных, на продажу, и другие материальные доказательства, важные для дела.

Члены банды признали, что фальшивые купюры изготавливались с целью реализации в торговых центрах, в густонаселенных местностях в столице и районах республики.

По факту в следственном отделе Хатаинского РУП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.