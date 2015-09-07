​В Баку задержана банда карманников, в состав которой входила женщина

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Баку задержана группа лиц спустя десять дней после совершения кражи в одном из маршрутных автобусов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

Так, в результате проведенных Управлением уголовного розыска ГУПГБ оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в краже 26 августа в 10:30 в автобусе №57 кошелька с 35 манатами и банковским картами из сумки жительницы города Баку Ирины Романовой задержаны жители города Баку - ранее судимые Орудж Музаффер оглу Магеррамов, 1970 года рождения, Азер Сабир оглу Керимов, 1979 года рождения, и Самира Анвер гызы Абиева, 1981 года рождения. У О.Магеррамова обнаружено и изъято 0,757 г, у А.Керимова - 1,021 г опиума.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.