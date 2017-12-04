В Баку задержан мужчина, совершивший аварию на угнанном автомобиле

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Задержан учинивший аварию на угнанном автомобиле, выяснилось, что он совершил попытку кражи.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в ночь на 3 декабря в "Центр Звонков 102" поступила информация об угоне на территории Наримановского района принадлежащего жителю города Баку Рамилю Гусейнову автомобиля марки "ВАЗ-2107".

В результате оперативно-розыскных мероприятий, автомобиль в районе 02:00 был остановлен на территории Низаминского района столицы сотрудниками Управления государственной дорожной полиции города Баку и 25-го Отделения Низаминского районного управления полиции, передняя часть автомобиля была повреждена. Управляющий автомобилем и подозреваемый в угоне вместе с транспортным средством был передан в 18-ое Отделение полиции.

В ходе расследований выяснилось, что подозреваемый - житель Билясуварского района Шахин Джавадов, который в ночь на 3 декабря, разбив стекла двух автомобилей марок Mercedes и "Нива", совершил попытку кражи транспортных средств.

Ведется расследование.