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    В Баку задержан мужчина при попытке обменять фальшивые доллары в банке

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Баку задержано лицо, пытавшееся обменять фальшивую долларовую банкноту.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 22 июня в Хатаинское районное управление охраны поступил сигнал тревоги из одного из банков на территории района.

    Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что пришедший в банк неизвестный попытался обменять в кассе 100 долларов. Кассир заметил, что банкнота фальшивая, и сообщил об этом в полицию.

    Неизвестный был задержан охранной полицией и передан в 34-е отделение полиции. Выяснилось, что задержанный является жителем поселка Забрат Кямалом Фарзиевым.

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