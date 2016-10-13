В Баку задержан мужчина, неоднократно обокравший своего соседа - ФОТО

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, неоднократно обокравший своего соседа.

Как сообщает Report, сотрудники 41-го отделения полиции Сабаильского районного управления полиции задержали жителя Баку Бижделея Виктора Владимировича, ранее неоднократно судимого за кражу.

Выяснилось, что В.Бижделей в разное время трижды обкрадывал квартиру соседа. Он украл из квартиры соседа, который проживал там непостоянно, различные предметы обихода, телевизор и ноутбук и продал их.

По факту в Сабаильском РУП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.