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    В Баку задержан мужчина, неоднократно обокравший своего соседа - ФОТО

    По факту в Сабаильском РУП возбуждено уголовное дело

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, неоднократно обокравший своего соседа.

    Как сообщает Report, сотрудники 41-го отделения полиции Сабаильского районного управления полиции задержали жителя Баку Бижделея Виктора Владимировича, ранее неоднократно судимого за кражу. 

    Выяснилось, что В.Бижделей в разное время трижды обкрадывал квартиру соседа. Он украл из квартиры соседа, который проживал там непостоянно, различные предметы обихода, телевизор и ноутбук и продал их. 

    По факту в Сабаильском РУП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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